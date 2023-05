La Reggiana deve arrendersi: niente promozione

La Reggiana (32) lotta ma deve arrendersi di fronte alla capolista Mestrina (39), dicendo addio alle residue speranze di vittoria del campionato di C. La squadra di Franceschetti cade 12-10 dopo esser stata in vantaggio anche di due reti nel corso del terzo parziale, per poi arrendersi alla distanza: nelle fila granata non bastano il poker di Curti, il tris di Roldan, 2 di Borsari e 1 di Algeri, mentre dall’altra parte il big è Moro con 5 centri.

La Reggiana rimane al terzo posto a -4 dalla Bentegodi Verona (con una gara in meno) e nel prossimo turno giocherà a Parma, con i cugini che sono dietro di 7 punti.