La Reggiana deve battere Gubbio e sfortuna

di Francesco Pioppi

Più forte della sfortuna,di un arbitro con cui non si è mai vinto e di un avversario tosto, allenato da un ‘lupo di mare’ come Piero Braglia. Cara Reggiana, dovrai esibire la tua miglior versione se vorrai uscire col sorriso da questo ‘monday night’ che alle 20,30 vedrà arrivare il Gubbio sul prato del ‘Città del Tricolore’. Servirà una prova di orgoglio e di nervi, oltre che di tecnica. La difesa è ai minimi termini, perché Hristov è squalificato, Rozzio in panchina per onor di firma e Luciani farà un provino stamattina. Solo al fotofinish si saprà se potrà dare una mano a Laezza e al redivivo Cremonesi (nella foto a fianco) che non mette piede in campo dal 17 dicembre. In quell’occasione, a Imola, il veterano ex Venezia e Spal realizzò anche il pesantissimo gol vittoria subentrando a Cauz: la sua classe non si discute, ma è chiaro che un po’ di ruggine potrebbe averla. Se Luciani non dovesse farcela, si passerà alla difesa a quattro, ma ci auguriamo che il ‘soldatino’ possa recuperare in extremis e permettere a Diana di non toccare il modulo.

In ogni caso sulla corsia di destra mancherà ‘El Tractor’ Guglielmotti (affaticamento) e allora per Fiamozzi - arrivato a gennaio - ci sarà la prima da titolare in maglia granata. In mediana ecco Rossi, ristabilito dopo le noie al soleo delle ultime settimane: al suo fianco Cigarini e il dinamismo di Nardi. A sinistra Guiebre, la freccia del Burkina Faso che dovrà creare superiorità numerica per Lanini e Pellegrini, attualmente la coppia più affidabile vista anche la lunga assenza di Montalto.

"Dovrà farmi vincere le ultime otto partite" ha detto Diana in conferenza, ma non avere il ‘Tagliagole’ alla lunga potrebbe essere un bel problema. Di sicuro nella gestione del suo infortunio c’è stato qualche passaggio a vuoto: è inutile nascondersi dietro ad un dito. In previsione futura la società dovrà riflettere parecchio in questo senso, perché capire e risolvere i problemi di un bomber di quel livello, in una stagione come questa, può fare la differenza tra promozione o delusione.

Attenzione al Gubbio, dicevamo. Il giocatore di maggior talento è sicuramente Arena (7 reti). In settimana non si è sempre allenato per alcune noie muscolari, ma stasera sarà in campo. La mediana di Braglia è un mix di qualità ed esperienza: Toscano (ex Entella), Rosaia e Bulevardi. Nel complesso i valori sono alti, almeno nell’undici iniziale, e non caso la prima parte di stagione è stata scintillante. Il calo, 5 ko nelle ultime 7, è stato interrotto dalla vittoria a Rimini nell’ultima partita. La squadra è in crescita, occhio alla trappola.