La Reggiana difende il primato a Mantova

Tre punti d’obbligo per la Reggiana (18) nell’ottava giornata di Serie C di pallanuoto. Esaurito il ciclo terribile, la formazione di Franceschetti gioca alle 19 a Mantova contro la Virgiliana (3): un impegno alla portata per i granata, che dividono la vetta con la già citata Mestrina (che ha una gara in meno) e la Fondazione Bentegodi, ma da affrontare col giusto grado di concentrazione per non incorrere in sgradite sorprese. Mantova, peraltro, proprio nella vasca amica ha ottenuto 2 settimane fa con Padova l’unico successo stagionale e venderà cara la pelle.