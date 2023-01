La Reggiana è pronta: si punta alla B con gli atleti del vivaio

Poco più di 48 ore al via del campionato di Serie C per la Reggiana, che sabato riceverà alle 18,15 in via Melato la visita del Bentegodi Verona.

Affidata la guida tecnica a Filippo Franceschetti, che abbandona la vasca per sedersi in panchina, il club cittadino parte per ben figurare e provarsi a giocare la promozione in B, riservata alla prima classificata al termine della regular season.

Mestrina e Parma sono le rivali più accreditate, in un girone che comprende anche Coopernuoto Carpi, Ondablu Formigine, RN Trento, 2001 Padova, Rari Nantes Verona e Virgiliana Mantova, oltre al già citato Bentegodi.

"Siamo un gruppo decisamente ringiovanito, abbiamo perso Merli, che lo scorso anno è stato un terminale offensivo importante, e Patria, che è andato a giocare a Bologna, oltre al sottoscritto. Il mio lavoro è improntato sui ragazzi del nostro vivaio, che ho già allenato dell’Under 18, e che devono fare il salto di qualità. Dagli altri mi aspetto la definitiva esplosione, prendendo per mano la squadra: puntiamo ad un posto nelle prime 3, ci aspettiamo che l’appetito venga mangiando" spiega il neo tecnico.

Uno dei punti forza dei granata è Riccardo Curti: "Giochiamo contro un avversario che conosciamo, lo scorso anno abbiamo vinto entrambe le sfide. Dobbiamo dimostrare al cospetto di una squadra esperta e preparata di essere all’altezza di questo torneo, incontrarli al debutto non sarà facile: il nostro obiettivo sono i piani alti della classifica, ogni partita sarà per noi fondamentale per raggiungere il traguardo. Il girone di quest’anno? Lo reputo alla nostra portata".

Come antipasto della sfida di Serie B è in programma la prima giornata della seconda fase per la Reggiana Under 16, che giocherà alle 16,30 sempre in via Melato contro Faenza.