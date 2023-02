La Reggiana ha ucciso il campionato

1 REGGIANA 2 (3-4-1-2): Lewis; Ciofi, Prestia, Silvestri; Albertini, De Rose, Brambilla (11’st Saber), Adamo (11’st Mustacchio); Bianchi (32’st Chiarello); Stiven Shpendi (19’st Ferrante), Corazza (32’st Udoh). A disp.: Tozzo, Pollini, Mercadante, Bumbu, Celiento, Calderoni, Cristian Shpendi, Pieraccini. All.: Toscano REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza (25’st Hristov), Rozzio, Cauz; Guglielmotti (19’st Fiamozzi), Kabashi (19’st Vallocchia), Rossi, Nardi, Guiebre; Pellegrini (32’st Capone), Lanini (32’st Varela). A disp.: Voltolini, Rosafio, Cremonesi, Sciaudone. All.: Diana Arbitro: Nicolini di Brescia (Belsanti di Bari e Galimberti di Seregno; IV ufficiale Bogdan di Pordenone) Reti: Nardi al 40’pt, Varela al 39’st, Mustacchio al 47’st. Note: spettatori 17.130 di cui 6.052 abbonati. Incasso di complessivo 148.520 euro. Ammoniti Brambilla, Guglielmotti, Guiebre, Capone, Mustacchio e Kabashi. Angoli: 6-4. Recuperi: 0’ e 4’. dall’inviato Andrea Ligabue Sipario. Closed. Non ce n’è più per nessuno. La Reggiana ieri sera ha sbancato il ‘Manuzzi’ e ha preso il volo con destinazione Paradiso. Quello verso la Serie B sarà un viaggio diretto, senza più fermate. Perché sette punti di distacco dal Cesena sono un tesoretto che neanche Tafazzi, il re dei masochisti, riuscirebbe a dilapidare nelle dieci partite che restano da giocare. Soprattutto se chi guarda tutti dall’alto è una macchina da guerra, che ieri sera ha frantumato i sogni di...