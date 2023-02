La Reggiana Nuoto punta ai tricolori

Ottimi risultati per gli atleti di Reggiana Nuoto al primo Campionato Italiano di Categoria di nuoto per salvamento della stagione agonistica 202223, disputato nella piscina comunale di Riccione.

Dieci gli atleti di Reggiana che vi hanno preso parte, allenati da Emanuele Copparosa e Iarno Maramotti: Arianna Piovani, Asia Bertolini, Emma Daniello, Sara Torri, Lia Gambetti, Nicolò Gherardi, Simone Braglia, Emilio Giorgi Rossi, Loris Prokvfies, Mattia Gambetti. Da segnalare in particolare il risultato di Asia Bertolini, che si è qualificata nona in Italia nel 100 trasporto manichino. "I nostri ragazzi hanno migliorato tutti le loro prestazioni - sottolinea l’allenatore Copparosa -, hanno abbassato tutti i loro tempi. Ho visto una forte crescita sia di prestazione, dal punto di vista sportivo, sia mentale, a livello personale. Tutti gli anni riusciamo a qualificarci per questo campionato, ma questa volta i ragazzi sono migliorati in tutte le gare.

In particolare tre di loro, Gherardi, Piovani e Bertolini, hanno sfiorato il tempo per gli assoluti. Vedremo come andranno i prossimi regionali, dove potrebbero fare il tempo di qualifica per i Campionati italiani Assoluti che si svolgeranno a maggio".

g.s.