"La Reggiana? Possiamo battere chiunque"

di Francesco Pioppi

‘Maneggiare con cura’. Domani alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Gubbio che, dopo essere stato a lungo la rivelazione della prima parte di campionato, tra dicembre e gennaio sembra aver perso la brillantezza esibita in autunno.

Cinque sconfitte nelle ultime sette partite hanno infatti un po’ tarpato le ali ai sogni di gloria della squadra di Piero Braglia che però - proprio domenica scorsa - ha ritrovato il guizzo vincente, piazzando il blitz a Rimini grazie al gol di uno dei suoi uomini migliori: Alessandro Arena. Un successo che mancava da quasi due mesi (17 dicembre col Pontedera) e che ha ridato vigore alla truppa, ora al quinto posto in classifica. Squadra ferita quindi, ma ancora viva, vivissima, in poche parole.

Bisogna fare molta attenzione, perché i valori del collettivo eugubino, così come l’esperienza del proprio timoniere, potrebbero creare problemi ad una Reggiana che avrà sicuramente voglia di riscattare la sconfitta di Ancona, ma che dovrà farlo con freddezza, pazienza ed equilibrio. Il rischio è infatti che la generosità possa trasformarsi in foga, facendo perdere di vista lo spessore di un avversario da prendere sempre con le molle. "La partita con la Reggiana si prepara da sola perché è una squadra forte e automaticamente la concentrazione è alta - ha spiegato Giuseppe Nicolao, esterno sinistro che il Gubbio ha rilevato a gennaio dal Foggia - cercheremo sicuramente di fare qualcosa di grande e sono convinto che ce la giocheremo al massimo perché il mister sa toccare le corde giuste e non possiamo dimenticare che la nostra squadra nel girone d’andata ha fatto 40 punti: questo significa che i valori ci sono". Un’analisi che di fatto ricalca anche quella fatta dal tecnico degli umbri, Piero Braglia: "Giochiamo in uno stadio importante, contro la capolista: credo che chi non avrà stimoli debba cambiare lavoro.

Se torniamo a giocare come sappiamo fare, possiamo vincere contro chiunque, ma dobbiamo ritrovare la nostra intensità. La Reggiana? È una squadra costruita per vincere e che l’anno scorso ha perso la Serie B per il rinvio di un portiere (gol di Gagno contro l’Imolese, ndr) e che quest’anno è meritatamente in testa alla classifica".

I granata non avranno gli squalificati Hristov e Kabashi e dovranno fare attenzione alle ammonizioni visto che i diffidati sono cinque (Laezza, Guglielmotti, Cigarini, Rosafio e Pellegrini) e alla prossima - com’è noto - c’è il derby col Cesena al ‘Manuzzi’. Una gara che potrebbe valere un’intera stagione.

In ogni caso Cigarini e compagni non dovranno cadere nella tentazione di ‘amministrarsi’, perché quella col Gubbio è una partita da giocare col motore al massimo. Onde evitare pericolose battute d’arresto.