La Reggiana prova a stupire tutta Italia In Coppa è la notte dell’assalto al Monza

di Gabriele Gallo

Parola d’ordine: provarci. Dando tutto quello che la squadra, in ogni singolo elemento, è in grado di dare in questo momento. Ben sapendo che la montagna è particolarmente ardua da scalare, ma anche che nessuno avrà da ridire se non si riuscirà a valicarla. Con questo spirito la Reggiana di Alessandro Nesta scende in campo questa sera alle 21,15 (diretta Tv su Italia1) a Monza per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Match alquanto improbo, ma che rappresenta pure un importantissimo test verso la prima giornata del campionato di serie B, vero fulcro della stagione granata, in calendario domenica prossima contro il Cittadella. Tuttavia la competizione che assegnerà, la prossima primavera, la coccarda tricolore, rappresenta pur sempre una vetrina importante per una società, specie se neopromossa, per i suoi dirigenti e tutto l’ambiente. Quindi va affrontata col massimo impegno e senza particolari timori reverenziali, ovvero quello che ha auspicato mister Nesta in sede di conferenza stampa prepartita. Con ancora diverse tessere dell’organico da riempire (all’appello manca, tra le altre, una punta "bella grande, che allunghi il campo, protegga la palla e ci consenta di risalire quando siamo sotto pressione", sempre parole di Nesta di ieri) la Reggiana si presenta all’U-Power Stadium di Monza, al cospetto della formazione giunta 11ª nell’ultima serie A, a ranghi sostanzialmente completi. In panchina siederà infatti anche l’ultimo arrivato, Pettinari, a cui quasi sicuramente verrà dato un po’ di spazio. Rispetto alla formazione che ha agevolmente superato il turno preliminare, rifilando un tennistico 6-2 al Pescara del maestro Zeman, dovrebbero cambiare poche cose. Ragionando su quanto dichiarato da Nesta ai media dovrebbe partire sin dall’inizio Vido, con a fianco Lanini al posto di Varela, che era nell’undici titolare contro gli abruzzesi e la cui verve potrebbe comunque fare comodo nel corso dell’odierna contesa. Verosimile pure la presenza, sin dal primo minuto, di capitan Rozzio, forse più adatto ad approcciare una gara dalla posta in palio già alta, in virtù della sua esperienza, rispetto a Marcandalli che, per inciso, contro i pescaresi ha comunque fatto vedere buone cose. In ballottaggio Girma e Vergara. In caso di exploit in terra lombarda, oltre al fatto che Nesta darebbe un dispiacere ad un altro suo mentore dopo Zeman, ovvero Adriano Galliani, la Reggiana si qualificherebbe per i 16esimi di finale nei quali andrebbe a sfidare il Genoa.