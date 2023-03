La Reggiana sa solo vincere: 5 su 5!

La quinta vittoria in altrettante partite permette alla Reggiana (15) di arrivare solitaria in vetta al big match col Mestrina (12), in programma sabato in via Melato. A cadere sotto i colpi di Curti e compagni è il Padova 2001 (1), sconfitto 8-6: dopo esser andata in svantaggio nel primo parziale e aver sprecato parecchie occasioni, la formazione granata piazza un break di 5-0 che la porta a metà gara comodamente in vantaggio, per poi rilassarsi nella seconda parte di gara senza tuttavia che il risultato sia mai in discussione. "Eravamo stanchi perché abbiamo lavorato molto in settimana, quindi ci può stare un calo nella seconda parte del match, portiamo a casa i tre punti e ci prepariamo al meglio alle prossime due sfide, quella con la favorita Mestrina e al derby con Parma" spiega il tecnico Franceschetti. Oltre a Curti, autore di un tris, le altre reti portano la firma di Algeri, Saverio Magnani, Ricca, Borsari e Roldan.