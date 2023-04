La Reggiana sfida il Carpi

Seconda vittoria di fila nel mirino per la Reggiana (27), impegnata alle 18,15 in via Melato nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Al cospetto dei granata, secondi della classe, arriva la Coopernuoto Carpi (9), settima in compagnia di Formigine, battuta all’andata 8-5 al termine di una prestazione di alti e bassi: se la squadra di Franceschetti vuole giocarsi le restanti chances di inseguimento ad una Mestrina che finora non ha sbagliato un colpo (10 vittorie di fila e +3 sulle inseguitrici, con una gara da recuperare), occorre non sbagliare più. Gli avversari soffrono parecchio in difesa, come dimostrano le 127 reti subite in 11 gare.