La Reggiana si allena sul sintetico

Proseguono gli allenamenti della Reggiana in vista della trasferta di domenica, quando alle 14,30 i granata scenderanno in campo a Montevarchi (l’arbitro sarà Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Nicola Tinello di Rovigo e Fabio Mattia Festa di Avellino). Da ieri le sedute si tengono sul campo sintetico del ‘Santos’ di via Fano, in modo da far ‘riposare’ i campi dello Sporting di Cavazzolli. Mister Diana domenica ritroverà il centrocampista Nardi e l’attaccante Varela dopo la squalifica, mentre ai box ci saranno ancora Montalto, Rossi, Laezza e Cremonesi. La prevendita per il match contro i toscani è già attiva attraverso il circuito ‘Ciaotickets’ è proseguirà solo fino alle 19 di domani. I botteghini non saranno quindi aperti al pubblico ospite prima della gara e i posti a disposizione per i tifosi granat dovrebbero essere 500. Il prezzo dell’intero è di 15 euro, mentre per il ridotto è di 13 euro.

f.p.