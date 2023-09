La Reggiana s’impone a Gatteo

Buona la prima per la Reggiana nel campionato di Eccellenza femminile. Dopo il netto successo sullo Sporting Scandiano nell’esordio di Coppa, le ragazze di mister Saracca sbancano 2-1 il campo del Gatteo Mare, sfruttando al meglio una rete a tempo quasi scaduto di Massa; in precedenza era stata Pizzera, al 28’ della prima frazione, a firmare l’altra rete granata. Questo l’11 sceso in campo in Romagna: Ravanetti, Benozzo, Grazio, Baccanti, Lacaita (1’ st Razzano), Martinelli, Massa, Pizzera, Menotti (40’ st Conserva), Fontanesi, Parizzi. A disp. Bonomo, Kaur, Annese, Propato, Zanichelli, Boni.