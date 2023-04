La Reggiana vuole riaccendere i sogni Giovedì tornano tre pezzi da 90

di Francesco Pioppi

Bocche cucite, testa bassa e pedalare. Dopo il colloquio avuto con il direttore sportivo Roberto Goretti già domenica mattina, la Reggiana ha ripreso a lavorare in vista della sfida che giovedì sera (fischio d’inizio alle 20,30) la vedrà ospitare al ‘Città del Tricolore’ la Fermana. Il segnale della società è stato chiaro: basta parole, adesso contano solo i fatti.

Tradotto: vinciamo le ultime tre partite che ci restano, facciamo nove punti e poi vediamo quello che succede. Ovviamente la speranza è che, contemporaneamente, la Virtus Entella possa pareggiarne almeno una. Difficile capire, in questo momento del campionato, quale possa essere l’occasione giusta per guadagnare nuovamente la vetta. In molti puntano il dito proprio sul match di giovedì sera che vedrà i liguri ospitare la Lucchese – ovviamente solo se contemporaneamente la Reggiana farà 3 punti con la Fermana - ma a questo punto non vale davvero più la pena fare calcoli.

La buona notizia per Aimo Diana è il recupero di Fausto Rossi che, fosse stato disponibile, avrebbe certamente giocato titolare contro la Recanatese. Il centrocampista granata è stato tradito da una forte forma influenzale proprio nei giorni precedenti alla partita e ha dovuto alzare bandiera bianca. Per stare vicino al gruppo, lui che è uno dei leader, si è imbottito di farmaci ed è comunque voluto andare in panchina nonostante fosse sostanzialmente senza energie. Averlo a disposizione e contemporaneamente ritrovare sia Giuliano Laezza che Davide Gugliemotti (entrambi hanno scontato la squalifica) significa riappropriarsi non solo di tre calciatori di alto livello, ma anche di tre uomini di spessore e che hanno un peso specifico molto rilevante nelle dinamiche dello spogliatoio della Reggiana. Grande attenzione dovranno prestarla invece altri due pilastri della squadra di Aimo Diana e ci riferiamo a Paolo Rozzio ed Elvis Kabashi. Con i cartellini gialli che sabato l’arbitro Turrini di Firenze ha sventolato loro sotto il naso sono entrati in diffida. Per il centrocampista albanese si tratta infatti della nona ammonizione complessiva mentre per lo stopper è la quarta: alla prossima dovranno scontare un turno di squalifica. Considerando che dopo la Fermana ci sarà l’insidiosissima trasferta ad Olbia, bisogna assolutamente che utilizzino al meglio la loro esperienza ed evitino di beccarsi un ‘cartellino’ già giovedì. Se proprio dovesse accadere, è senza dubbio meglio che avvenga eventualmente durante la partita in Sardegna perché vorrebbe dire non esserci nell’ultima con l’Imolese che, almeno sulla carta, rappresenta l’ostacolo meno impegnativo di quelli rimasti sul cammino.

Passata l’amarezza per il pareggio interno di sabato, adesso è il momento di restare lucidi e continuare a guardare comunque ai prossimi impegni con fiducia. Forse sarà una magra consolazione, ma adesso il peso delle aspettative è passato tutto sulle spalle dell’Entella. La Reggiana, che era in testa dal 20 novembre, non è più padrona del proprio destino ma di certo non si è arresa.