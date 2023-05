La Riese ha scelto Ivano Rossi

Il prossimo Fabbrico

"d’Eccellenza" aggiunge un nuovo tassello e si tratta di un grande ritorno: preso, infatti, Domenico Parisi, centrocampista del 1998 che arriva dall’esperienza col Cittadella Vis Modena.

Le novità non mancano nemmeno in Promozione, con la Riese che ha scelto il sostituto di Giuseppe Nazzani in panchina.

Il nuovo allenatore è Ivano Rossi, che ritorna in rossonero dopo la parentesi di quattro anni fa.

Restando in Promozione, c’è un’importante conferma in casa Luzzara, che ha vinto la Prima categoria superando proprio all’ultima curva il Guastalla.

L’allenatore sarà il riconfermato Simone Silvestri, che ha guidato, appunto, la squadra al ritorno in Promozione.

Poi ancora mercato giocatori: in Seconda categoria lo United Albinea non perde tempo e inserisce nuova linfa con tre colpi, tutti in arrivo dalla neopromossa in Prima categoria FalkGalileo.

I tre nuovi innesti sono Gennaro Autiero, difensore del 1989, Filippo Notari, difensore classe ’92, e il centrocampista Simone Stefani, classe 1995 che non disdegna gli inserimenti offensivi in zona gol.

Anche la Virtus Calerno si muove, in questo caso nel reparto offensivo: Nicolò Boretti, attaccante 31enne, giocherà proprio a Calerno dopo le esperienze con le maglie di Virtus Libertas e Borzanese.

g.m.