La Riese torna a sorridere dopo tre mesi

BIBBIANOSAN POLO

2

RIESE

3

BIBBIANOSAN POLO: Neri, Rota, Mori (34’st Acheampong), Amore, Faye, Costa (25’st Fornaciari), Riccardi (4’st Stefano Ametta), Benassi (15’st Messori), Bedotti, Gabriele Ametta, Finocchio. A disp.: Rizzo, Crescini, Bassissi, Battigello, Cirillo. All.: Tedeschi

RIESE: Carnevali, Lucchini (36’pt Pedrazzoli), Siracusano, Owusu (1’st Cuoghi), Malavolti, Vecchi, Rivi (41’st Barolo), Mustica, Fantastico (25’st Diallo), Santini, Bini. A disp.: Codeluppi, Franchini, Lugli, Mussi. All.: Nazzani

Arbitro: Ferroni di Piacenza

Reti: Siracusano (R) al 20’pt, Vecchi (R) al 44’pt, Rivi (R) su rig. al 3’st, Gabriele Ametta (B) al 15’st, Acheampong (B) al 41’st.

Note: ammoniti Riccardi, Costa, Mori, Gabriele Ametta, Amore, Rota, Siracusano, Fantastico, Carnevali e Mustica.

Era il 27 novembre e la Riese vinceva 2-0 sul campo del Pgs Smile: dopo tre mesi i rossoneri tornano ad esultare, e lo fanno contro un avversario di livello. Il Bibbiano, infatti, è settimo, anche se non vince da 4 turni e ha perso terreno, visto che era in piena zona playoff fino a poche partite fa. La Riese era già sul 3-0 al 48’. Poi orgoglio Bibbiano, ma non è bastato.