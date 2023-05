La rinascita di Kyle Edmund passa dai campi di Canali

La rinascita di Kyle Edmund (nella foto a fianco) passa dal Circolo Tennis Reggio Emilia. L’atleta britannico, semifinalista all’Australian Open 2018 e vincitore della Coppa Davis 2015, oltre che ex numero 14 del mondo, sta cercando di riprendersi dopo 3 operazioni al ginocchio e ha ottenuto una wild card nel torneo ITF "BMW – Reggio Motori Camparini Gioielli" in corso di svolgimento a Canali.

Nelle qualificazioni, dopo il duplice 6-3 a Luigi Castelletti, ha superato 6-3, 6-4 Alessandro Pecci guadagnandosi l’accesso al tabellone principale, dove affronterà domani Lorenzo Rottoli.

Nel frattempo, nonostante la pioggia che ha costretto gli organizzatori a far disputare le gare indoor, ha preso il via il tabellone del doppio: il padrone di casa Andrea Guerrieri, insieme a Lorenzo Bocchi, ha lottato strenuamente prima di arrendersi 7-6, 6-4 a Julian Ocleppo e Federico Forti, numeri 2 del tabellone; niente da fare anche per il duo del CT Reggio composto da Riccardo Sansone e Riccardo Bartoli, che cedono con un duplice 6-1 a Marco Furlanetto e Andrea Militi Ribaldi.

Successo al terzo set per Leonardo Taddia e Federico Marchetti, che l’hanno spuntata al super tie-break con Daniele Capecchi e Giacomo Oradini (6-4, 0-6, 10-6), mentre i sudamericani Wilson Leite e Juan Pablo Paz hanno battuto 7-5, 6-3 Nicolas e Tommaso Compagnucci.