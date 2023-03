La rivincita di Laezza: "E non è ancora finita..."

Laezza, manca ancora un pezzo di strada per raggiungere il traguardo, ma la stagione al momento è stata straordinaria sia per la Reggiana che per lei che – dopo il brutto infortunio dell’anno scorso – sembra essere tornato più forte di prima.

"Sono molto felice, diciamo che mi sto riprendendo qualche soddisfazione che purtroppo mi era stata ‘tolta’ per un lungo periodo di tempo, ma vorrei prendermene una ancora più grande tra qualche settimana e manca ancora un passo decisivo…".

Sabato arriva il big match con l’Entella: che partita si aspetta?

"Li stiamo studiando anche se poi li avevamo già affrontati all’andata e sarà una partita molto combattuta, contro una squadra forte, costruita per vincere subito.

Speriamo di poter far divertire il nostro pubblico, ma quello che conterà davvero sarà solo il risultato".

L’atmosfera sarà molto suggestiva.

"Sembrano frasi fatte, ma abbiamo dei tifosi che sono veramente speciali perché anche quando andiamo fuori casa ci fanno sentire come se fossimo sempre nel nostro stadio. È qualcosa di eccezionale, soprattutto in questa categoria".

Negli occhi abbiamo ancora l’immagine di lei che salta in braccio a Diana alla fine del derby col Cesena: cosa c’è in quel gesto istintivo?

"È difficile spiegarlo perché è stato un uragano di emozioni. È stato un gesto spontaneo, vero, perché ci conosciamo da molto tempo e ci sono passate in testa tante immagini.

Nel mio caso anche quelle brutte che comunque mi hanno dato una mano a diventare più forte nel percorso e a farmi crescere".

Forse per il suo temperamento e per la sua grinta è diventato in fretta uno dei beniamini dei tifosi, se lo aspettava?

"È davvero un grande orgoglio percepire questa stima nei miei confronti. Non posso dire che me lo sarei aspettato, però credo di avere un carattere e un modo di giocare che per certi versi interpreta anche un po’ la passione dei nostri tifosi e ne vado fiero. Di sicuro non ci sto a mollare, mai".

Chiudiamo con una riflessione in tema con la ‘Festa della donna’, nel calcio dobbiamo ancora fare tanti passi avanti…

"Purtroppo il mondo del calcio è ancora un po’ troppo chiuso, diciamo diffidente in questo senso. Quando viene designato un arbitro o un guardalinee donna sembra quasi che sia ‘strano’ e invece deve diventare una cosa normalissima: sbagliano o fanno bene esattamente come un uomo".

Francesco Pioppi