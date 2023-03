La Rubierese cala il poker

Nel recupero col Real Casina, non va oltre il pari (1-1) il Daino Santa Croce, che poteva balzare in testa alla classifica del girone C di Prima in solitaria. Sul sintetico di Castelnovo Monti al 71’ aveva segnato Magnanini,. Quando i 3 punti sembravano cosa fatta il Real Casina ha trovato il pari all’87’ con Spadaccini su rigore (concesso per un fallo del portiere Brocchetta). In extremis gli appenninici hanno avuto la palla del clamoroso 2-1, ma hanno sprecato.

In Seconda (girone E) si profila un ottimo finale di stagione per la Rubierese: a San Michele dei Mucchietti (sintetico) ha schiantato con un secco 4-0 La Veloce Fiumalbo con reti di Vanacore (al 3’), doppietta di Vargas (al 47’ su rigore e al 75’) e Desiato (80’). Rubierese, così, prima con 46 punti a +2 sul Fellegara, e con ancora una partita in meno.

In Terza cade in casa il Vetto, alla quarta sconfitta di fila. Vince per 2-1 il Fosdondo, che con 3 vittorie nelle ultime 5 gare cerca un piazzamento importante nella griglia dei playoff. A nulla è servito il gol gialloverde di Lodi: decisiva la doppia di Ghizzoni.

