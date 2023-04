La Rubierese sfida il Real Sala Bolognese

La Rubierese conosce il suo avversario per la semifinale regionale di Coppa Emilia.

Freschi dell’hurrà nel girone modenese di Seconda categoria, i biancorossi sfideranno mercoledì prossimo (ore 20.30) il Real Sala Bolognese, mentre a Casalgrande andrà in scena l’altra sfida Rottofreno-Amaranto Castel Guelfo. Finalissima domenica 23 aprile sul sintetico di San Felice sul Panaro. In caso di parità, si procederà direttamente ai calci di rigore, così come in tutte le altre gare sin qui disputate. Per l’ambiziosa Rubierese, insomma, c’è una ghiotta possibilità di fare il bis e conquistare una piccola impresa a livello regionale.

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza una gara a Cavazzoli (Arcetana) e a Sgro (Campagnola). In Promozione un turno a Favali (Atletic Progetto Montagna), Viviroli (BaisoSecchia), Bedotti e Rota (BibbianoSan Polo), Fisicaro (Brescello), Teggi (Scandianese). In Prima categoria multa di 50 euro al Celtic Cavriago per spogliatoio dell’arbitro in precarie condizioni igieniche. Una giornata a Righelli (Barcaccia), Falbo (Daino Santa Croce), Quartaroli (Luzzara), Ventusa (Masone), Dosso (Original Celtic Bhoys), Anceschi (Quattro Castella), Tchoudjeu (Real Casina), Fornaciari (San Prospero Correggio), Semellini (Sammartinese), Baia (Veggia), Aveni, Dumfoo e Lugli (Virtus Correggio).

Non sono state, invece, rese note le squalifiche relative ai campionati di Seconda e Terza Categoria. Ieri sera alle 20, infatti, la Federcalcio provinciale non aveva ancora pubblicato, uno dei due comitati provinciali in Emilia Romagna insieme a Rimini, il comunicato settimanale.