La Rubierese vuole tornare in vetta C’è il super derby dell’Appennino

di Federico Prati

Mercoledì cruciale per la Rubierese. Dopo essere stati bloccati domenica dal ghiaccio, i biancorossi di mister Marino affrontano il primo recupero nel derby contro la Cerredolese, team di valore capace di qualsiasi risultato.

Obiettivo dei biancorossi la vittoria per tornare ad impossessarsi della leadership del girone E di Seconda categoria ora passata al Fellegara e dimenticare l’amaro ko di giovedì scorso nella finale di Coppa Emilia incassato dalla FalkGalileo.

Tappa importante anche per gli Original Celtic Bhoys di mister De Falco che inseguono l’hurrà nel derby col Reggiolo in una gara rinviata dieci giorni per lutto in seguito alla tragica scomparsa del dirigente tuttofare biancoverde Vito Madonia.

In Terza categoria si sgomita in montagna per restare agganciati al treno dei play-off col Felina che attende l’Invicta Gavasseto per confermare l’insperato blitz sul Rapid Viadana.

Pronostico da tripla nell’imprevedibile derby fra Collagna e RamisetoLigonchio.

Ecco, a seguire, il programma della serata che prevede quattro partite.

PRIMA CATEGORIA. Girone C: Original Celtic Bhoys (31)-Reggiolo (26) sul sintetico "Lari" gestito dal Santos 1948.

SECONDA CATEGORIA. Girone E: Cerredolese (26)-Rubierese (36) sul sintetico di San Michele (ore 21).

TERZA CATEGORIA: Collagna (21)-RamisetoLigonchio (14); Felina (18)-Invicta Gavasseto (20).

Va segnalato, inoltre, che è stata posticipata a domani sera (ore 21) la sfida fra Vetto e Rapid Viadana che andrà in onda sul sintetico di Castelnovo Monti con i reggiani che devono difendere la preziosa ’ottava ed ultima posizione che assicura i play-off post season.