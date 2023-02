"La salvezza è tutta nelle nostre mani"

di Gabriele Gallo

Non sapremo mai come sarebbe andata la stagione dell’Unahotels se avesse potuto contare, sin dall’inizio ma soprattutto nelle migliori condizioni, sul suo faro offensivo: Osvaldas Olisevicius. Purtroppo, nonostante la sua generosità, le cose sono andate diversamente; il recupero completo dall’operazione ai tendini d’Achille è risultato più lungo del previsto, con inevitabili ripercussioni sull’aspetto tecnico. Ma nella difficile rincorsa alla salvezza il suo apporto sarà indispensabile. Intanto il giocatore avrà più tempo per recuperare, visto che il ct della Lituania ha deciso di non convocarlo in Nazionale.

Olisevicius, domanda secca: quale è il suo stato di forma da 0 a 100?

"Direi 80-90: questo perchè le mie condizioni sono sempre in miglioramento, ma c’è ancora margine per fare degli ulteriori passi in avanti".

Conoscendo la sua indole generosa e il suo attaccamento alla maglia biancorossa, quanto è dura per lei non riuscire a garantire il rendimento che aveva la passata stagione?

"E’ frustrante, perchè ho davvero tanta fiducia in questo team ed un legame molto solido con la società. Per questo vorrei raggiungere traguardi ambiziosi con la Pallacanestro Reggiana. Ora però dobbiamo lottare, con pazienza e compatti. Sono sicuro che arriveranno tempi migliori".

Per salvarsi occorre recuperare minimo 4 punti e vincere più partite possibile, in particolare gli scontri diretti. Parafrasando il titolo di un noto film la Mission è….?

"Possible; è possibile credetemi".

Per quali ragioni?

"Perchè l’opportunità di salvarci è ancora tutta nelle nostre mani. Dobbiamo giocare al meglio le nostre carte, ma dipende tutto da noi".

La presidente Veronica Bartoli in un’intervista al Carlino ha detto: "dobbiamo giocare le partite come se fossero delle finali. E vorrei che i primi a sposare questa filosofia fossero i giocatori. Fino ad oggi questa determinazione non si è vista in tutte le gare" e anche "da qualche giocatore mi aspetto aspetto di più mentre altri hanno bisogno di essere un po’ trascinati". La sua opinione su queste parole?

"Sono d’accordo sul fatto che da questo momento in poi ogni partita deve essere affrontata con ’l’urgenza’ di una finale. E anche sul fatto che non ci siano scuse o alibi di alcun tipo: dobbiamo lottare e dare tutto ogni domenica da qui a fine campionato".

In questo senso quanto potrà aiutarvi l’apporto dei tifosi, che nonostante l’annata non felicissima sinora è stato encomiabile?

"L’aiuto del pubblico è molto importante per noi. E’ il sesto uomo in campo e credo che tutti noi giocatori siamo consapevoli che dobbiamo esser grati alla gente di Reggio per il sostegno che ci sta dando anche in una situazione così difficile. L’ultima testimonianza di questo è stato il tutto esaurito, nonostante l’ultimo posto in classifica, di domenica scorsa. Li ringrazio e vorrei davvero ripagare questo sostegno conquistando la salvezza".