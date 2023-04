La salvezza? Si rischia di dover finire a 24 punti

Notti insonni a preparare tabelle di marcia, a ipotizzare i cammini delle avversarie e ad immaginare una fantomatica quota salvezza e poi, puntualmente, i risultati della domenica che ti costringono a cambiare idea. O perlomeno a prendere in esame altre situazioni. Con precisione disarmante è accaduto anche in questo week end, dove le vittorie di Trieste sulla Virtus Bologna e soprattutto quella di Verona con Sassari hanno di nuovo cambiato le carte in tavola. Con 16 punti all’attivo, Reggio è ancora sul fondo assieme a Napoli, Scafati e alla Tezenis, in una classifica avulsa che al momento la vede penalizzata dallo 0-2 che ha nei confronti della squadra di Ramagli.

Questa situazione, comunque non è cristallizzata perché Verona deve affrontare ancora una volta sia Scafati che Napoli, è però esemplificativa del fatto di come la Unahotels debba assolutamente evitare di finire a braccetto con i veneti per non essere (quasi in ogni caso) condannata. Un’ipotesi che si potrebbe ‘tranquillamente’ verificare anche a quota 22, ahinoi. Per questo motivo non è da escludere a priori che Reggio, proprio per evitare Cappelletti e compagni ed essere serena, sia costretta ad arrivare a 24. Per carità, per assurdo ci si potrebbe salvare anche a 20, qualora qualcuna delle avversarie dovesse sostanzialmente cedere di schianto. Ma è improbabile. In questo clima di grande incertezza nessuno può sentirsi davvero al sicuro anche se al momento sembra avere un vantaggio ‘confortante’. È per esempio il caso di Treviso che in pochi hanno preso in esame. La squadra di Nicola è a 20 punti, ma ha un calendario che mette i brividi. Nella prossima andrà a Sassari, poi verrà a Reggio, ospiterà Pesaro e chiuderà con il trittico Milano (al Forum), Virtus (in casa) e Venezia (al Taliercio). Dando per improbabile un successo in terra sarda, se poi la Unahotels farà il suo dovere qui al PalaBigi, la Nutribullet si ritroverebbe spalle al muro (sotto 2-0 con Reggio) e pure lei con la prospettiva che una vittoria nelle ultime 4 (ipotizziamo con Pesaro…) potrebbe non bastarle. Questo per far capire quanto sia stato fondamentale vincere ieri, ma ovviamente non sufficiente. Siamo davvero di fronte a una lotta per non retrocedere che non ha precedenti nella storia recente del campionato italiano di Serie A. In poche parole, le notti insonni proseguiranno probabilmente almeno fino al 7 maggio, quando Cinciarini e compagni chiuderanno ospitando Trento.

Francesco Pioppi