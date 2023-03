La Sampolese ferma la capolista

Vittoria numero 20 in stagione per la Pallacanestro Reggiolo (40), che si impone 89-70 sul campo dell’LG Competition Castelnovo Monti (32) nella penultima giornata di Promozione B e consolida così un primato già certo. La sconfitta degli appenninici, invece, consegna il secondo posto al Basket Jolly (34): la squadra di Baroni si impone 81-62 alla Primo Maggio sulla Saturno Guastalla (20) ed è sicura di chiudere nella piazza d’onore. Ai piedi del podio si conferma l’Aquila Luzzara (26), grazie al 74-58 interno contro il Gelso (10); il quintetto della Bassa stacca così le Gazze Canossa (24), che rimediando un sonoro quanto inatteso 76-60 sul campo della Pallacanestro Correggio (16). Nell’ultimo match interno della regular season Campagnola (20) batte 62-52 il fanalino Iwons (4); largo successo casalingo, infine, per le Aquile Gualtieri (22), che non lasciano scampo all’Arbor (6) con un netto 77-56.

Girone A - Nel raggruppamento a maggioranza parmense è la Sampolese (26) a meritarsi la copertina, grazie al 60-47 alla capolista Piacenza BC (38) che vale la conferma in quarta piazza. Vittoria esterna per Sant’Ilario (18), che passa 75-72 sul campo di Oglio Po (10) e aggancia la Bibbianese (18), uscita senza gloria dal match con il Ducale Magik (22), chiuso sul 69-62 per i parmensi: l’ultimo turno permetterà di capire quale delle due reggiane chiuderà ottava, qualificandosi ai playoff, e quale dovrà giocare i playout salvezza. Stop esterno anche per la Heron (20), che si arrende 59-48 contro il Cus Parma (32), terza forza del girone.