La Sasco punta in alto nel Hockey: arriva Alessandra Gallotta

E’ una Rotellistica Scandianese ambiziosa, quella che targata ancora Sasco, annuncia l’arrivo da Forte dei Marmi dell’azzurra Alessandra Gallotta. Rimaste quasi tutte le più forti giocatrici, il ds Gilberto Leonardi, ha costruito una rosa che cercherà di far bene in Serie A in Italia e pure nei preliminari di Champions il 7 ottobre in Germania e il 21 a Scandiano. Mister Barbieri avrà a disposizione i portieri Greta Ganassi e Chiara Pisati, oltre agli esterni Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Anna Berti, Alessandra Gallotta e le argentine Maria Victoria Gimeno, Milagros Agustina Yacanto Frau e Carla del Valle Marquez Perez. Aggregate, le giovanissime Nicole Giardina e Alice Pontrelli.

Nella foto, da sin: Gimeno, Yacanto e Leonardi