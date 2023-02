Quattro squilli del Cavriago. La nobile decaduta supera con merito il Rapid Viadana, terza forza del campionato, grazie al double di Adamo, intervallato dalla singola di Vasapollo, quindi sigillo finale di Magnani. Hurrà significativo del Vetto che supera un Cadelbosco ridotto in 9 al termine di una gara molto spigolosa e con infortunati da una parte e dall’altra: match-winner il puntero cianese Bonilauri che sfrutta altrettanti assist di Marchesini e del neo-entrato Ricò. Partita storica per il club vettese che ha riunito in campo per la prima volta i fratelli Alessandro, Luca e Simone Fontanesi. Allunga a +4 la Saxum United che ringrazia il Fosdondo, capace di bloccare sul nulla di fatto la Reggio Calcio in un match senza sussulti.

Nel complicato match esterno con l’Invicta Gavasseto che resiste per oltre 70’, decisivo uno spunto sulla fascia di Cissè con traversone raccolto in area da Gangemi, quindi sigillo al 90’ del neo-entrato Reverberi che salta due uomini e conclude imparabilmente.