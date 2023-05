La scherma reggiana si tinge di tricolore Vittoria Gabbi 3ª ai campionati italiani Under 14

Bronzo tricolore per Vittoria Gabbi. La giovanissima atleta classe 2011 del Club Scherma Koala di Reggio Emilia e’ salita sul gradino più basso del podio nella categoria Under 14 della spada nel Gran Premio Giovannissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving 2023, i campionati italiani di categoria disputati alla PlayHall di Riccione.

Partita senza i favori del pronostico, la Gabbi ha chiuso il girone con 5 vittorie e una sola sconfitta; nel tabellone ad eliminazione diretta ha faticato in fase iniziale, superando con una sola stoccata di vantaggio la barese Balletta e la luganese Ravelli, poi ha preso quota dopo il 10-8 con Giovanetti; negli ottavi ad arrendersi con un 10-6 piuttosto netto è stata la lombarda Vendramini, prima che il 10-7 alla torinese Bernardi la proiettasse sul podio. La corsa si è poi arrestata in semifinale contro Petrucci (10-5), sconfitta, a sua volta, in finale dalla novarese Freguglia. Per Vittoria davvero una splendida gara e una medaglia che rende orgogliosa tutta la società cittadina.

Campionati Master – Un altro terzo posto ai campionati italiani per l’Ama Koala è arrivato a Cagliari, sempre nella spada, con la squadra composta da Fabrizia Alessandrini, Cecilia Salvioli, Paola Lanza e Caterina Franchi. Grande soddisfazione in seno al team cittadino, con due vittorie nella fase a gironi con Cagliari (45-32) e Bergamo (45-25), prima del 40-27 con Roma ed il kappao ad un passo dalla finale con la Pro Vercelli (45-40). Medaglia d’argento, invece, per Gabriele Vincenzi nella spada individuale (categoria 2), dove gli iscritti erano 54: l’atleta reggiano ha vinto tutti i 6 assalti del girone posizionandosi al terzo posto del tabellone principale, viatico alle vittorie ad eliminazione diretta con Farci (10-5), Ocleppo (10-2), Tulumello (10-5) e Vichi (9-6), prima dello stop in finale per mano di Magni (10-5).