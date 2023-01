La schiena torna a bloccare Razzoli

Non c’è pace in questa annata sciistica per Giuliano Razzoli. L’atleta del nostro appennino è stato costretto a dare forfait allo slalom di Coppa del Mondo in programma oggi a Kitzbuhel. Il "Razzo" è nuovamente ai box, dopo lo stop tra fine novembre e inizio dicembre, a causa di un riacutizzarsi dell’ernia alla schiena che, da tempo, lo affligge. Un vero peccato per l’atleta azzurro che era partito alla volta della località austriaca con l’obiettivo di trovare un buon risultato. Un risultato, per intenderci, che facesse morale e gli consentisse di mantenere buone chances per le convocazioni ai Mondiali di febbraio. E gli allenamenti di giovedì, in questo senso, lasciavano ben sperare. Nel corso di quelli di venerdì è invece arrivato il patatrac, come lui stesso racconta: "Durante il secondo giro sulla pista, mentre affrontavo una curva ho sentito una fitta molto forte. Ho capito subito di cosa si trattava e mi sono fermato per evitare guai peggiori. Sono veramente molto dispiaciuto - aggiunge lo slalomista reggiano - perché avevo curato bene l’infortunio precedente e perché quello di Kitz è forse lo slalom più importante della stagione, lo aspettavo da un anno e avrei trovato le condizioni della neve, parecchio ghiacciata, ideali per esprimermi al meglio".

Ora Razzoli dovrà di nuovo affrontare un periodo di riposo e terapie prima di potersi ripresentare al cancelletto di partenza. Ma nonostante l’ennesimo episodio sfortunato prova a essere ottimista: "Stiamo valutando il da farsi. Ragionevolmente dovrò stare sicuramente fermo una settimana, nella quale farò tantissima terapia. Ma la cosa, ribadisco, che più mi fa arrabbiare è che è capitato quando, finalmente, si poteva affrontare una gara su un manto decente, non come quella nevaccia schifosa dei precedenti slalom".

Alla luce del nuovo infortunio oltre che la gara odierna sulla Ganslern, il campione olimpico di Vancouver 2010 salterà anche la prova tra i paletti stretti in programma a Schladming, in notturna, tra 48 ore. Mentre ci sono ragionevoli possibilità che possa essere al via in occasione dello slalom del 4 febbraio a Chamonix.

Gabriele Gallo