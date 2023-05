La Scuola Basket Cavriago alla ’bella’

La Scuola Basket Cavriago riesce nell’intento di portare la serie di playout con il Parma Basket Project alla "bella", continuando in questo modo a sperare nella salvezza. Gara-2 degli spareggi di Serie D vede la squadra di coach Croci sbancare col punteggio di 75-70 il campo avversario, con La Rocca sugli scudi: la giovane guardia mette a segno 19 punti, risultando una sentenza dalla linea dei 3 punti, e guida i compagni all’allungo decisivo nel corso del secondo tempo, dopo che in avvio di gara erano stati i ducali a condurre le danze. Monticelli e compagni, che riscattano in questo modo lo stop casalingo del primo match, torneranno in campo sabato alle 20 a Villa Sesso in una sfida senza ritorno, dove la formazione sconfitta scenderà in Promozione; analoga sorte per la Berrutiplastics Torre che, dopo il kappao di Russi, ospiterà venerdì allo Scaruffi i rivali ravennati.