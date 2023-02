"La Serie B? Il vero pericolo si chiama Cesena"

di Francesco Pioppi

Massimo Varini, innanzitutto come sta?

"Bene. Ho trovato il mio equilibrio qui a Vercelli. Adesso lavoro per il Catania e seguo le squadre del Nord e poi - per puro divertimento - mi hanno chiesto di dare una mano alla Biellese e mi sto divertendo parecchio. Sono tornato un po’ ai tempi della Bagnolese, tra l’altro stiamo facendo bene, siamo primi in classifica in Eccellenza".

Quindi un doppio impegno. "Con i ragazzi di Biella sono stato schietto e lo sanno che non posso sottrarre tempo al Catania, ma lo faccio volentieri perché non ho lo stress del professionismo e me la godo. Diciamo che dal lunedì al sabato osservo tutto quello che è Serie D, C e Primavera per il Catania e alla domenica sono con la Biellese. Lunedì, per esempio, verrò a vedere Reggiana-Gubbio".

C’è qualche giocatore da ‘scoutizzare’?

"Quando si parla di Reggiana sapete bene che sono sempre un tifoso, ma in questo caso voglio vedere ancora da vicino un giocatore del Gubbio che mi sta piacendo parecchio…".

Arena?

"Lo avete detto voi (ride, ndr). Arena (che ieri però non ha disputato l’amichevole con l’Arezzo ed è in dubbio ndr) è bravo ed è pure di Catania, se l’anno prossimo saremo in C può essere un giocatore importante".

Come vede questa sfida?

"Mi auguro vinca la squadra di Diana anche se il Gubbio è un collettivo da prendere con le molle. Non hanno una rosa lunghissima, questo può essere il loro limite, ma hanno un allenatore che conosce bene la categoria e diversi giocatori davvero bravi. Oltre ad Arena ci sono Tedesco, Vazquez… Ci daranno filo da torcere".

La Reggiana come le sembra? "È quadrata, c’è lo stesso allenatore dell’anno scorso che per me è molto bravo e poi adesso hanno Cigarini, l’elemento più importante di tutti. Non dimentichiamo che non è mai facile ripartire dopo una delusione così. La Reggiana è stata beffata da un gol del portiere del Modena, una roba che non si vedrà mai più. Goretti ha cercato di abbassare un po’ alcune voci, tra cui l’età media, e ha fatto un buonissimo lavoro. È stato criticato, ma parliamo di un direttore sportivo di livello superiore alla C. Poi è chiaro che ha la sua personalità e a volte quando si incontrano due personalità forti ci possono essere un po’ di scintille, ma tra persone intelligenti si trova la soluzione".

Chi è l’antagonista della Regia: Cesena o Entella?

"Senza dubbio il Cesena: squadra forte, allenatore esperto, attaccanti di altissimo livello come Corazza, ma anche Ferrante, Shpende e Udoh. L’Entella non l’ho mai vista giocare bene, hanno tanti nomi, ma non c’è l’impronta del mister".

Chiudiamo con il basket visto che è un grande tifoso.

"Faccio fatica a vedere tutte le partite perché soffro, mi sembrava una squadra forte e poi c’era il mio amico Menetti… Però come ripeteva Joe Isaac: il basket è uno sport fatto di chimica e se non c’è, sono guai. Speriamo si mettano a lottare assieme, i valori dei giocatori non sono da retrocessione".