La Serie B regala al club tra i 6 e gli 8 milioni

di Francesco Pioppi

Parola d’ordine: concretezza. In un mondo in cui le chiacchiere si sprecano e viaggiano alla velocità di una storia Instagram (24 ore e poi tutto sparisce) mettere in fila le priorità e ‘fare dei fatti’ diventa l’unica strada per dare basi solide alla Reggiana.

A compiere il primo passo verso un futuro che rifugga dal ‘verba volant’ e resti ancorato allo ‘scripta manent’ ci ha pensato il direttore sportivo granata Goretti che – ospite nella Sala del Tricolore per celebrare la Serie B - ha guardato negli occhi il sindaco Vecchi e l’assessore Curioni e ha chiesto loro tempi certi sulla finalizzazione della prima parte di lavori del centro sportivo. "Iniziamo il 3 luglio, ci aspettiamo che via Agosti sia pronta per quella data".

Il suo processo mentale è tanto semplice quanto pertinente: partiamo dalle fondamenta e quindi dalla ‘casa’ della Reggiana, poi si vedrà. Così ragiona Goretti, con lucidità e una schiettezza che gli fa onore.

Il discorso va allargato ovviamente anche a tutte le altre dinamiche ed è per questo che quando leggiamo voli pindarici con nuovi bomber da 20 gol o allenatori che potrebbero prendere il posto di Diana ci viene da sorridere (amaramente). Perché significa che non si è ancora capito il modus operandi del ds granata, secondo cui la realtà nuda e cruda avrà sempre il sopravvento.

I fatti dicono innanzitutto che la promozione in Serie B ha quadruplicato il valore commerciale complessivo della Reggiana che adesso si attesta attorno ai 14-15 milioni di euro. Tradotto in parole povere: significa che se lo sceicco di turno volesse acquistarla dovrebbe liquidare Amadei, Salerno e Fico con una somma non inferiore a quella che vi abbiamo descritto. Oltre ad aumentare il valore del prodotto (e anche i costi…) la Serie B porterà poi nella casse della società una cifra che oscillerà, a seconda anche dell’utilizzo dei giovani, tra i 6 e gli 8 milioni di euro.

Tutti soldi che arriveranno, in particolare, dai diritti televisivi e dai derivati della legge Melandri. Questi due capisaldi (valore commerciale e introiti) sono le basi da cui iniziare ad intavolare ogni discorso che adesso – a quasi quattro mesi all’inizio del campionato – è prematuro. Prima di qualsiasi mossa, Goretti dovrà infatti sedersi al tavolo con gli azionisti di riferimento e capire quale sia il budget e gli obiettivi perseguibili. È bene chiarirlo, perché nell’ambiente c’è già chi sta ipotizzando quale sarà il ‘vestitino’ più bello per un bambino che deve ancora nascere e di cui non si conosce nemmeno il sesso.

Le valutazioni di ordine tecnico verranno fatte solo dopo un’attenta riflessione di spesa e una ‘presa di coscienza’ che avverrà nelle prossime settimane. Con un paio di promemoria: l’anno scorso il monte ingaggi del Parma si attestava sui 32 milioni di euro, mentre quelli di Monza e Lecce, entrambi promossi in A, rispettivamente di 21e 12 (parliamo sempre di lordo). Questo per dire che non esiste un’equazione esatta tra investimenti e risultati (soprattutto in Serie B) ma di certo la priorità è capire che tipo di strada si vuole intraprendere.

Banalizzando in maniera estrema: se hai 25 milioni di budget, il ‘bomber’ lo puoi prendere già a giugno, altrimenti conviene andare oltre Ferragosto e aspettare che qualcuno ‘scenda’ dal piedistallo. Parola d’ordine ‘concretezza’. E un po’ di pazienza…