La Serie C è ’roba nostra’. Reggiani 6 team su 10

Subito fuochi d’artificio nel girone A di Serie C unica, che con ben 6 formazioni reggiane su 10 partecipanti si preannuncia ricco di sfide infuocate e tutte da gustare.

Si comincia sabato 30 settembre al PalaBigi, nuova casa della Bmr Basket 2000: chiusa la lunga parentesi al PalaRegnani, la formazione di coach Baroni – che è sostanzialmente campione in carica, avendo vinto la C Gold, ma non si è iscritta alla B interregionale rilevando il titolo di C di Anzola – esordisce alle 20,15 in via Guasco ospitando l’E80 Group Castelnovo Monti, che ha cambiato guida tecnica, passando da Fels a Vozza, e vuole rovesciare subito il fattore campo.

Il giorno seguente, alle 18, uno dei "classici" del basket della nostra provincia: a Guastalla, nuova casa degli uomini di coach Boni dopo anni trascorsi in deroga al PalaMalagoli, la Pallacanestro Novellara riceve la Pallacanestro Correggio, che dopo aver vinto la C Silver si è separata dal tecnico Stachezzini per iniziare un nuovo ciclo con Pantaleo.

Sabato alle 20,30 sarà la volta anche della Dilplast Clevertech Montecchio, ospite della Francesco Francia Zola Predosa, mentre domenica alle 18 l’Emilgas Scandiano di coach Spaggiari saggerà la forza del Magik Parma: curioso il calendario di Astolfi e compagni, che giocheranno le prime 4 gare di fila davanti al pubblico amico. Un vantaggio da sfruttare al meglio per provare a recitare da mina vagante.

Sette giorni dopo il turno inaugurale si torna in campo con Castelnovo Monti-Novellara, in programma il 7 ottobre alle 21 al PalaGiovanelli; nella stessa giornata Scandiano riceverà Zola Predosa (18), il Basket 2000 farà visita al Modena Basket (18,30), mentre Montecchio (20) e Correggio (21) chiuderanno il quadro ospitando CVD Casalecchio e Magik. Sabato 14 ottobre al PalaBigi il Basket 2000 ospita Montecchio, guidata dal grande ex Germani.

In un turno aperto alle 18 da Scandiano-Correggio; la settimana seguente Correggio posticipa a Castelnovo Monti, mentre Novellara gioca a Sant’Ilario proprio con Montecchio. La prima trasferta stagionale dell’Emilgas, il 29 ottobre, coincide col derby di Castelnovo Monti, mentre alla sesta giornata, il 4 novembre, la già citata Emilgas ospita la Bmr mentre Montecchio affronta in casa Correggio. Un’altra doppietta a metà mese, con Basket 2000-Novellara l’11 e Castelnovo-Montecchio 24 ore dopo; il 18 si giocano Montecchio-Scandiano e Basket 2000-Correggio, viatico all’ultima d’andata in programma il 25 con "solo" una sfida tutta reggiana, quella Scandiano-Novellara.