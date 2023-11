La sfida con Pesaro anticipata a sabato 2. Novità anche per i match con Brescia e Varese

Tifosi biancorossi, prendete carta e penna e segnatevi queste date perché il calendario relativo ai prossimi appuntamenti della Unahotels verrà modificato. Come già anticipato, la gara con Pesaro si giocherà sabato 2 dicembre alle 20,30 anziché domenica 3, ma le novità sono rappresentate dal match interno con Brescia e dalla trasferta a Varese.

Per la sfida contro la Leonessa, la Pallacanestro Reggiana ha chiesto l’anticipo a sabato 16 dicembre che le è già stato accordato (ore 19,30) mentre per quanto riguarda la partita contro l’Openjobmetis si giocherà mercoledì 29 dicembre (ore 20,30) anziché giovedì 30. Sia sabato 2 dicembre (vs Pesaro) che sabato 16 (vs Brescia) giocherà anche la Reggiana Calcio: nel primo caso in trasferta a Modena alle 14, nel secondo in casa con la Samp (sempre alle 14). Per tanti tifosi reggiani si preannuncia quindi una gustosissima abbuffata di sport.

f.p.