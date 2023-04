La società abbassa i prezzi In curva a soli 5 euro

Sono aperte le prevendite

per la sfida che domenica, alle 14,30, vedrà la Reggiana all’ultimo atto di questo campionato, contro l’Imolese dell’ex trainer granata Mauro Antonioli.

Per colorare di granata tutto lo stadio e favorire i tifosi in quello che sarà un grande giorno di festa, il club ha deciso di abbassare i prezzi in curva (5 euro) e nei distinti (10).

I tagliandi sono acquistabili attraverso il circuito online ‘Vivaticket’ oppure come al solito presso il ‘Reggiana Store’ che si trova sotto la sede sociale, in via Piccard 16B (aperto fino a sabato dalle 10 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19).

In ogni caso saranno aperte anche le biglietterie nel giorno della gara a partire dalle 12,30 e fino alle 15,15.

Dopo la promozione con l’urlo ‘strozzato in gola’ dal lockdown del luglio 2020, adesso il popolo granata potrà finalmente gioire senza freni per un’impresa che non si verificava dai tempi di Pippo Marchioro (stagione 1988-1989).

La speranza è che la città risponda ‘presente’ in massa in modo che la festa diventi ancora più bella.