La società chiede impianti migliori

Quattro appuntamenti speciali attendono il rugby reggiano. La finale di Coppa Italia, così prestigiosa, è solo il primo dei quattro eventi. Il secondo sarà la sfida di campionato di sabato 15 aprile al Mirabello, uno scontro diretto con le Fiamme Oro Roma decisivo per i play-off. Il giorno dopo, domenica 16, Festival regionale di minirugby a Iano; "con i nostri istruttori stiamo cercando di avvicinarci ai ragazzi della collina –spiega Roberto Manghi- e si è già creata una bella fucina per le nostre Under 7 e Under 9".

Domenica 23 arriverà quello che il Valorugby considera l’evento clou: il decimo Torneo Città del Tricolore, settimo memorial Alberto Cigarini. Un torneo di minirugby con club da tutta Italia, al ritorno dopo le stagioni della pandemia. Millecinquecento bambini e bambine in campo in quattro categorie –U7, U9, U11, U13- con squadre da Roma a Belluno e la presenza di un club francese.

Le partite preliminari saranno alla Canalina e su due campi della Reggio Calcio, le finali al Mirabello, con una bandiera tricolore in premio a tutti i giocatori. "Per pranzi e terzi tempi sarà necessario un battaglione di centocinquanta volontari –illustra Valeria Prampolini, consigliere Valorugby- Per questo ringraziamo gli Alpini di Reggio e di Viano e i genitori dei nostri ragazzi".

Il coinvolgimento dei campi della Reggio Calcio si è reso necessario perché il polo della Canalina non sarebbe sufficiente a ospitare tutti gli incontri. Un tema, quello della limitatezza dell’impianto di via Assalini, da anni al centro delle richieste del club al Comune. "La Canalina sta diventando angusta", ha ricordato Prampolini. "Non è la Canalina a essere angusta ma è l’attività del Valorugby che sta divenendo sempre più importante - ha ribattuto in modo amichevole l’assessore allo sport Raffaella Curioni -: quello della Canalina è uno spazio che va riqualificato e probabilmente ampliato".

L’assessore ha ricordato anche che a fine marzo sono stati approvati lavori da un milione di euro per lo stadio Mirabello: "abbiamo rimesso a posto il prato, i nuovi lavori interesseranno spogliatoi, tribuna e impianto di illuminazione, ormai vetusto e perciò costoso".

Marco Ballabeni