"La squadra di Diana ci teme? Fa bene"

"Mancano due gare alla fine del campionato - dice mister Roberto Occhiuzzi sul sito ufficiale dell’Olbia - ma la squadra, per l’entusiasmo e la voglia, dà la sensazione di essere ancora nel girone di andata. Questo perché sente di avere ancora tanto da dare, da esprimere e da raggiugnere. Anzitutto la salvezza matematica in una gara che è importante sia per l’Olbia che per la Reggiana".

L’Olbia si è issata nelle zone centrali della classifica, in una posizione equidistante da playout e playoff: "Quanti punti mancano alla salvezza? Ce ne sono sei ancora a disposizione", risponde con decisione l’allenatore. "Fare bottino pieno domani - incalza - può dare ulteriore valore al nostro percorso che non è ancora finito. In testa ho solo la volontà di continuare a vedere l’Olbia giocare con entusiasmo e carattere".

Il tecnico rifiuta la rappresentazione di un’Olbia ago della bilancia per il titolo: "Sono discorsi che non mi interessano, a vincere o meno il campionato devono pensarci Reggiana, Entella e Cesena. Io devo pensare soltanto a dare tutto quello che ho all’Olbia, alla città e ai suoi tifosi, a una società che ha grandissime competenze e che mi ha sempre dato fiducia incondizionata. Abbiamo dimostrato con i fatti che, dai momenti difficili, si poteva venire fuori con qualità e personalità. Il nostro percorso è iniziato da molto lontano, già nella gara di andata a Reggio avevamo dimostrato il nostro valore, giocando senza paura".

Allo stesso modo, nelle parole del tecnico la bilancia delle pressioni sulla gara si presenta in perfetto equilibrio: "La Reggiana gioca per vincere il campionato, noi per disputarlo anche il prossimo anno. Siamo usciti da poco dalle sabbie mobili e non vogliamo di certo tornarci. Pensiamo solo a noi stessi, anche perché la Vis Pesaro a Cesena farà di tutto per prendersi i tre punti. La Reggiana ci teme? Fa bene - dice Occhiuzzi - Dai granata mi aspetto attenzioni particolari su alcuni nostri giocatori, ma preferisco focalizzarmi sull’esigenza di vedere l’Olbia esprimersi in campo con la stessa lingua e con lo stesso pensiero in tutti i suoi effettivi".