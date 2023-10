La squadra granata ai ’raggi xG’. Bisogna creare più occasioni da rete

La Reggiana in B è la squadra che produce meno occasioni da gol in trasferta, ed è quella che ne concede di più all’avversario in casa.

Sono due dati negativi, che in un certo senso "stupiscono" se guardiamo al campo: ovvero una neopromossa con identità, di ottima prospettiva, che ha sbagliato solo una gara (Terni), e che dopo dieci turni è a +4 sui playout. Sono però due dati che possono aiutarci nel capire in cosa potrebbe migliorare la Reggiana. Sono pur sempre statistiche: niente verità assolute, ma danno un’idea.

Sono gli "Expected Goals" (xG) a venirci incontro (nel box di fianco la spiegazione di questa statistica). Partiamo dai numeri: i granata hanno segnato 9 gol (5 in casa, 4 fuori), e ne hanno subìti 13 (6 in casa, 7 fuori). La squadra di Sandro Nesta, secondo gli Expected Goals, è quella che in B produce meno di tutti in trasferta: appena 0.82 xG a partita. In sostanza Antiste e compagni, per ora, fuori casa hanno prodotto una mole di gioco da nemmeno un gol a trasferta. La peggiore in casa, invece, è la FeralpiSalò, che tra le mura amiche fin qui ha prodotto solo 0.83 xG a partita. Domani c’è proprio Feralpi-Reggiana.

L’altro dato negativo riguarda la difesa: la ‘Regia’ in casa concede troppo, più di tutti, con ben 1.81 xG a partita. Il dato è pompato in negativo dal rigore di Pohjanpalo del Venezia (parato da Bardi), che con un valore di 0.79 xG (come spiegato nel box accanto) incide molto nella statistica.

Per capire meglio questa statistica è emblematica Reggiana-Venezia 1-0, finita per gli Expected Goals 0.96 a 1.49. Per quanto prodotto, la Reggiana "avrebbe dovuto perdere" 1-0, ma fortunatamente sono solo dati e sappiamo bene come il calcio sia fatto prima di tutto dagli atleti e dalle loro giocate. Il rigore veneto, infatti, è stato parato da Bardi, e Gondo ha realizzato un gol "poco atteso" da quella posizione e con la difesa veneta messa a "muro" nel corner.

Una mezza rovesciata, una prodezza, che va oltre ogni statistica. In generale la Reggiana ha prodotto 0.87 xG a partita; in 10 turni, quindi, avrebbe dovuto segnare 8.7 reti. Ne ha fatte 9: ha quindi concretizzato quanto prodotto. In generale ha concesso 1.63 xG a incontro, che per 10 turni sarebbero 16.3 gol subiti in totale. Ne ha presi 13, qualcuno di meno: vuol dire che gli attaccanti avversari sono stati spreconi, o che Bardi e compagnia si sono superati (vedi nel rigore col Venezia).

La squadra che crea di più è la Cremonese (2.01 xG a partita), quella che crea meno la Feralpi (0.84 xG). Il Lecco concede di più (1.76 xG a match), il Modena concede meno di tutti (1.06 xG).

Tornando alla Reggiana: lo staff di Nesta, ovviamente, sa meglio di tutti dove bisogna crescere. Però questi dati ci aiutano a capire che forse la fase difensiva in casa e quella offensiva in trasferta potrebbero essere due aspetti da limare per il futuro.

A partire, da domani, da una Feralpi che, secondo gli Expected Goals, crea meno occasioni di tutte (statistiche da "Footystats").