Lucida e onesta la disamina di mister Claudio Gallicchio a fine gara: "La mia squadra non mi è piaciuta, merito anche degli avversari che hanno strameritato la vittoria; diro di più, ci è andata anche di lusso perché il passivo poteva essere molto più pesante. Purtroppo non dispongo dei giocatori di qualità che si può permettere il Forlì; i miei hanno tanta corsa e determinazione, ma vengono da categorie inferiori e fanno quello che possono. Sapevamo che qui sarebbe stata durissima per noi, tuttavia puntavamo a una prestazione difensiva migliore; invece abbiamo subìto troppo, a differenza di domenica quando il Carpi non ha mai tirato in porta". Il rammarico? "Non avessimo incassato subito il 2-1 a causa di un nostro errore madornale, ci saremmo difesi ancor di più sperando in un contropiede perché il Forlì si sarebbe sbilanciato e magari innervosito; invece il gol ha fatto saltare i nostri piani".

Marco Lombardi