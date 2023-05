La squadra reggiana ha salutato città e tifosi Ieri il tradizionale incontro di fine stagione

Tradizionale incontro di fine stagione, ieri nel tardo pomeriggio a Taglierè, per la Pallacanestro Reggiana che ha chiuso ufficialmente la sua stagione. Dirigenti, giocatori e tutte le persone dello staff hanno incontrato autorità, addetti ai lavori, giornalisti e tifosi brindando alla salvezza e dandosi appuntamento ad agosto quando si ripartirà per la dodicesima stagione consecutiva nella massima serie. Un violento scroscio d’acqua proprio nel momento del ritrovo ha un po’ rovinato la serata, ma c’è stato comunque tempo per abbracci, autografi e saluti.

Alla serata hanno partecipato anche il questore Giuseppe Ferrari, il capo di gabinetto della Giunta Bonaccini in Regione Giammaria Manghi e la consigliera regionale Stefania Bondavalli entrambi quasi sempre presenti al palasport per le partited ei biancorossi.