"La squalifica? Credo di essere una cavia..."

Ancora una volta costretto ad osservare la squadra dalla tribuna per la (reiterata) squalifica, Aimo Diana non ha alcun timore che staff e giocatori abbiano le capacità di ‘cavarsela da soli’, come di dice in questi casi.

Diana, è stato ancora ‘pizzicato’ a dare indicazioni ai suoi collaboratori via telefono nonostante fosse squalificato…

"Onestamente mi fa piacere suscitare così tanto interesse da scomodare sempre tre o quattro ispettori solo per me. Nei 90-95 minuti di gara ho ricevuto tre chiamate di mio figlio, 40 messaggi, la chiamata di un amico e persino quella di una pubblicità… Quindi è normale che abbia risposto al telefono. Detto questo, è vero: ho fatto una richiesta ai miei giocatori dopo il gol di Pellegrini perché sono venuti sotto di me ad esultare in tribuna, ma ho semplicemente detto a Lanini di attaccare meglio la profondità".

Insomma non riesce a stare in disparte…

"Credo di essere un po’ una cavia per queste cose in Serie C, nelle altre categorie non mi sembra che esista lo stesso trattamento. A cinque o sei giornate ci arrivo tutti gli anni, ma non vorrei andare oltre. In ogni caso guardare le partite dalla tribuna offre un punto di vista nuovo e interessante".

Con il Siena abbiamo visto il miglior Kabashi della stagione e Lanini ha ritrovato finalmente il gol su azione.

"Elvis è capace di queste prestazioni, ma deve dare continuità se vuole raggiungere il livello che gli compete. Eric (Lanini, ndr) invece lo abbiamo recuperato: adesso ci mette molto più impegno, voglia, consapevolezza… Lui sa che per noi è sempre importante: sia se gioca titolare sia se entra dalla panchina. Questa è la strada per arrivare e vedere il miglior Lanini. Varela? Adesso abbiamo una carta in più nel mazzo e lo sto provando anche sugli esterni".

Rosafio invece non riesce a incidere, soprattutto per ciò che riguarda le conclusioni.

"Manca qualche gol suo, ma io lo valuto più complessivamente e sono convinto che nella seconda parte possa darci tanto. È tra i più qualitativi della squadra". Contro il Montevarchi che tipo di incontro si aspetta?

"Cercheremo di fare la partita. Ma l’avversario è ostico, credo che nei confronti di Luca (Cigarini, ndr) avranno un occhio di riguardo così come lo avevano per Fausto (Rossi, ndr) prima. Devo dire che ora oltre alla compattezza stiamo trovando linee di passaggio di qualità. In ogni caso sarà una gara sporca".

Francesco Pioppi