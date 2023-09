La stagione parte dalla Coppa della Divisione. Subito il derby tra Bagnolo e Real Casalgrandese

Comincia nel pomeriggio la stagione del futsal, con l’antipasto della Coppa della Divisione. Una competizione voluta dalla Divisione calcio a 5 per raggruppare tutte le formazioni dalla A1 alla B, e che vide trionfare il Kaos Reggio Emilia nella prima edizione, datata 2018, ma che da quest’anno sarà riservata alle formazioni Under 23. Una scelta che non ha soddisfatto appieno le società partecipanti, che comunque saranno ai nastri di partenza nei triangolari eliminatori: alle 16 subito un derby reggiano, quello tra Bagnolo e Real Casalgrandese, che saranno poi rivali nel prossimo campionato di Serie B. I padroni di casa, peraltro, hanno appena tesserato un atleta spagnolo, il pivot classe 2001 Daniel Angel Oma Osa. Mezz’ora più tardi trasferta vicentina per l’OR Reggio Emilia, rinforzata per l’occasione dal portiere della prima squadra Aquilini, impegnata sul campo dell’Isola C5. Parte anche la C2: alle 15 Futsal Guastalla-Emilia Futsal, un’ora dopo la matricola Shqiponja in trasferta a Molinella.