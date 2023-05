La storia del Gnaker diventa un libro tra ricordi e solidarietà

Il libro dei ricordi. Il libro delle emozioni. Il libro che è nato con un sorriso ed è diventato realtà tra le lacrime. Un libro che racconta una storia infinita: la storia di tutti coloro che, a Reggio Emilia, amano il basket.

Da pochi giorni, infatti, si può acquistare "Gnaker - 37 anni di sport, ricordi e solidarietà", un volume che racconta l’epopea di un torneo estivo amatissimo e appuntamento fisso per chi non poteva proprio stare senza basket. Nel libro ci sono decine di foto (una delle tante a destra), sia a colori che in bianco e nero, che presentano volti noti (come quello di un giovane Melli che dimostrò in questa manifestazione il suo talento), ma anche le immagini degli amici di tutti noi e dei nostri vicini di casa. Perché il Gnaker (come dice la parola stessa che, tanto per non esagerare si potrebbe tradurre come scarso) era nato o con l’idea di fare giocare a basket tutti, anche i più negati. Si partì nel campetto di via Toschi, passando poi alla pista di via Zandonai per impadronirsi, infine, di Piazza Vittoria dove il torneo visse la sua fase più importante. Perdendo, magari, un po’ della genuinità iniziale, ma attirando tanto interesse con centinaia di persone ad affolare ogni sera la piazza. Nel libro si ripercorre tutto ciò e, in più, ci sono diverse testimonianze di chi ha giocato e vissuto dentro al Gnaker. Abbiamo parlato di ricordi, di emozioni e sorrisi: c’è tutto, nel libro. Abbiamo parlato anche di lacrime: quelle non ci sono, ma sono state versate, incredibilmente, il giorno in cui il libro è stato presentato. Perché Egidio Reggiani, storico organizzatore del Gnaker e mente pensante di questo libro, è morto un’ora dopo la presentazione del volume. Il libro servirà per ricordare anche lui e il suo sorriso. Il libro si può acquistare nel negozio Reggio Sport oppure contattando Umberto Messori (347-0047699). Il ricavato sarà devoluto al Core di Reggio.