La super sfida: "Guastalla e Luzzara favorite"

di Giuseppe Marotta Il girone C di Prima categoria vede, a 7 turni dal termine, le prime 8 squadre racchiuse in soli 2 punti. Una graduatoria (forse) senza precedenti. Ecco nel dettaglio la corsa alla Promozione: a 41 punti ci sono Daino Santa Croce, Guastalla, Masone, San Prospero Correggio e Quattro Castella; a 40 la Virtus Libertas, e a 39 Virtus Correggio e Luzzara. Abbiamo sentito i direttori sportivi delle "otto sorelle" protagoniste. "Siamo una neopromossa, la viviamo molto tranquilli". Così il diesse del Daino Luca Martignoni. "Siamo partiti con altri obiettivi, siamo un po’ la cenerentola invitata al ballo. Questo è il primo anno in Prima. Il nostro staff tecnico merita applausi". Mai dire mai: "Siamo lì, e non vedo favorite. Si deciderà tutto all’ultimo turno, serve un po’ di fortuna". Il Guastalla, invece, l’anno scorso era in Promozione: "Vogliamo risalire", dice senza peli sulla lingua Daniele Fornasari, che prosegue: "Abbiamo recuperato diversi infortunati: noi ci proveremo fino alla fine". Il calendario conta poco: "Si può vincere e perdere con chiunque. La situazione sarà più chiara tra un mese. Sembra che ci saranno pochi ripescaggi, sarà importante arrivare primi: anche solo per un punticino (ride, ndr)". Mauro Corradini del Masone è...