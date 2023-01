La Torre a Modena per tenere vive le speranze di 4° posto

Penultima giornata della prima fase di Serier D per la Berrutiplastics Torre (10), chiamata a tener viva le speranze di quarto posto laddove nessuna formazione è riuscita nell’impresa: la squadra cittadina, infatti, gioca alle 18,30 sul campo del Mo.Ba Modena (24), che comanda la graduatoria con 12 vittorie in altrettanti match disputati. Arrivare almeno ai piedi del podio, posto che gli uomini di Corradini detengono in compagnia di Parma Basket Project e Nubilaria, garantirebbe infatti la salvezza in anticipo e l’accesso alla seconda fase "verde", mentre in caso contrario si accederà alla fase "rossa", andando a formare due gironi da 8 squadre che dovranno giocarsi la permanenza in categoria. Domenica alle 18 vanno invece in scena i posticipi: il fanalino SB Cavriago (6) è ospite del Podenzano (16), secondo della classe, mentre il già citato Nubilaria (10) gioca al "Pianella" contro l’altra cavriaghese, la Scuole Basket (8).