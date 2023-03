La Torre e SB Cavriago provano a ripartire

Tris di appuntamenti casalinghi per le reggiane impegnate nella sesta e penultima d’andata della poule playout di Serie D. Si comincia alle 21 da Villa Sesso, dove l’SB Cavriago (6) vuole riscattare lo stop al supplementare di Rimini nella sfida al Benedetto 1964 Cento (4), con l’obiettivo di rimanere al terzo posto della graduatoria e distanziare una diretta rivale nella lotta per non retrocedere. Un quarto d’ora più tardi cerca conferme il Nubilaria (6), impegnato al PalaMalagoli contro la già citata Stella Rimini (6), guidata in panchina dall’ex centro della Pallacanestro Reggiana Roberto Casoli: l’obiettivo è replicare il successo contro Borgo Panigale, che ha chiuso la serie negativa. Alle 21,30, infine, punta a ripartire la Berrutiplastics Torre (8): allo Scaruffi arriva Riccione (4) e per Filippo Mazzi (foto) e compagni l’imperativo è agguantare due punti che permettano loro di rimanere in scia alla coppia Masi-Cesena, distante 2 sole lunghezze.