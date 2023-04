La Torre rischia a Castel San Pietro

Impegni esterni per Berrutiplastics Torre (12) e SB Cavriago (10), impegnate nella terzultima giornata della Poule Playout di Serie D.

Si comincia alle 19,30 con la trasferta dei cavriaghesi in terra bolognese, ospiti dell’Atletico Borgo Panigale (2), fanalino di coda del girone e già retrocesso: per gli uomini di Croci è l’occasione per riscattare la brutta sconfitta interna con Russi e mantenere distanza dal penultimo posto, attualmente occupato dal Benedetto 1964 Cento con 2 lunghezze da recuperare. Nell’altro raggruppamento trasferta a Castel San Pietro (12), alle 20,30, per la Berrutiplastics Torre (12): per gli uomini di Corradini, usciti sconfitti venerdì scorso dalla sfida interna con Calderara, c’è ancora la speranza di agguantare il secondo posto e salvarsi senza gli spareggi, ma questo traguardo passa inevitabilmente dallo scontro diretto odierno, dove si affrontano le due rivali appaiate sul gradino più basso del podio.