La Torre si suicida subendo un break di 33-8 Il prossimo anno si riparte dalla Promozione

BERRUTIPLASTICS TORRE

47

RUSSI

64

BERRUTIPLASTICS TORRE: Canuti 3, Davoli A. 10, Frilli 18, Mazzi G., Magliani 6, Davoli L, Pezzarossa, Mazzi F. 1, Campani, Guidetti, Cantergiani 9, Giroldi ne. All. Corradini.

RUSSI: Kertusha 3, Laghi, Cervellera 12, Galletti 16, Catenelli 2, Basaglia 7, Cirillo 3, Rinchiuso, Pirini, Porcellini 10, Licchetta 7, Vistoli 4. All. Tesei.

Arbitri: Calabrese di Bologna e Fontanili di Parma.

Note: parziali 12-12, 36-33, 40-43.

Crollo casalingo per la Berrutiplastics Torre, che retrocede in Promozione perdendo la "bella" dei playout di Serie D.

Allo Scaruffi i padroni di casa conducono 39-31 nel corso del terzo quarto, prima che si spenga inspiegabilmente la luce: Russi, che ha il lungo Porcellini con problemi di falli, rimonta con Galletti e Cervellara, per poi dilagare nel finale (il parziale degli ultimi 15 minuti è stato di 33-8 e si commenta da solo...) ed infliggere un break pesante agli uomini di Corradini, cui non bastano i 18 punti di Frilli per evitare una retrocessione amarissima e che si poteva evitare.