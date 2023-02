La Tricolore conquista la Serie A

Splendida impresa per l’Hockey Tricolore alle finali nazionali indoor di Serie B, disputate all’Arena Sport.

Pur non partendo coi favori del pronostico, la formazione cittadina conquista la promozione nella massima serie superando in finale l’HC Genova 1980 col punteggio di 5-4, ma in precedenza era servito un pari al cardiopalma con gli altri liguri del Superba, per passare il girone come seconda classificata alle spalle del Tevere Eur e accedere alla gara decisiva. Nell’occasione decisivo Boiardi con una doppietta, oltre a un corto sventato proprio sulla sirena conclusiva.

In finale la squadra di Chaves parte forte con il gol di Capellini, ma gli avversari impattano in contropiede.

Prandi e lo stesso Capellini firmano l’allungo reggiano, ma Genova non molla un centimetro e, dopo aver accorciato su rigore a fine secondo quarto, rovescia l’inerzia con un uno-due che la porta in vantaggio.

Per il Tricolore sembra notte fonda quando capitan Boiardi fallisce il penalty del pari, ma ancora una volta il carattere non manca ai padroni di casa, che impattano proprio con una staffilata di Boiardi e firmano il 5-4 nel tripudio generale con lo scatenato Prandi, prima che la retroguardia si erga protagonista e fermi gli ultimi tentativi liguri di riportare il match in parità e, alla sirena conclusiva, può scattare la festa promozione.