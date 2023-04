La Unahotels ci prova in casa di Tortona

di Gabriele Gallo

Liberi di testa, duri come l’acciaio per grinta e intensità. Così i tifosi Unahotels vogliono che la squadra approcci l’importante match di questa sera, a Casale Monferrato, contro la fortissima Tortona dell’ex capitano biancorosso Leo Candi.

I piemontesi sono reduci dallo stop interno di domenica scorsa contro la Germani Brescia sicchè, avendo pure il fiato sul collo di Sassari, nella lotta per il terzo posto, difficilmente saranno disposti a regalare qualcosa alla truppa di Sakota. Dalla quale ci si aspetta soprattutto che l’atteggiamento sul parquet sia identico, anche se il pronostico le rema contro, a quello avuto nella recente vittoriosa trasferta di Varese, e non analogo a quello mostrato in casa della Reyer Venezia. Dove la situazione era simile alla sfida coi lombardi, ma in quell’occasione Hopkins e compagni si arresero senza combattere. Se, viceversa, il gruppo reggiano mostrerà nella tana della Bertram lo stesso linguaggio del corpo di Varese, e anche del successo casalingo di 72 ore fa su Treviso, ci sarà comunque da essere soddisfatti. Ciò che ci si aspetta, in buona sostanza, è che la Unahotels, sapendo di non avere troppe scimmie sulle spalle, combatta con impeto, indipendentemente da quello che poi, alla fine, indicherà il tabellone del PalaFerraris. Nonostante le oggettive difficoltà date dalla caratura dell’avversario, dalle scorie rimaste dal match di domenica scorsa, e dall’infermeria. Dato che i biancorossi dovranno fare a meno del lungodegente Anim e di Burjanadze, a referto ma, con ogni probabilità, solo per onor di firma. Senza contare che Marcus Lee, come si è visto pure contro la Nutribullet, una mano la dà, ma la schiena lo fa ancora soffrire, quindi non può certo essere al meglio.

Per espugnare il parquet nelle Langhe occorrerà quindi un mezzo miracolo sportivo; a corroborarlo una consapevolezza: se il blitz dovesse andare a compimento l’Unahotels farebbe un balzo da gigante verso la salvezza e potrebbe affrontare con maggiore serenità l’altro improbo impegno di questa settimana di fuoco: la sfida di domenica, in via Guasco, con la Germani Brescia.

Riguardo all’odierna partita Dragan Sakota la presenta così: "Affrontiamo la seconda di tre gare in una settimana e non sarà facile, ma soprattutto sfidiamo la terza forza di questo campionato, una delle squadre che ha mostrato maggiore solidità e consistenza. Giocano un basket moderno, con un attacco estremamente equilibrato, condividendo la palla con grande profitto, mentre difensivamente hanno principi molto solidi e radicati. Per questo, se vogliamo avere chances di vittoria dovremo disputare una gara davvero di altissimo livello. Mancano solo quattro gare alla fine - conclude il tecnico serbo - dobbiamo continuare ad avere la stessa attitudine mostrata nell’ultimo mese, sapendo che ogni sfida è un’opportunità in più per avvicinarci alla salvezza".