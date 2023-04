La Unahotels mette nel motore Andre Jones

di Francesco Pioppi

La Pallacanestro Reggiana rompe gli indugi e ingaggia la guardia Andre Jones per le ultime due partite di campionato, con Sassari e Trento, che potrebbero rivelarsi fondamentali in ottica salvezza. Classe 1990, 188 centimetri d’altezza, si tratta di un profilo esperto che nel corso della sua carriera ha giocato in diversi campionati europei e in particolare in Italia dove, tra serie A1 e A2, ha vestito le canotte di Torino, Jesi, Eurobasket Roma, San Severo e Bergamo. Permetterà così a Sakota di allungare le rotazioni visto che anche l’infortunio di Vitali (lesione del fascio anteriore del collaterale mediale destro, almeno un mese di stop, poi partirà la riabilitazione attiva) ha tolto altre forze fresche all’Unahotels, già pesantemente condizionata dall’infortunio di Anim e dalle condizioni precarie di Lee, Senglin e Burjanadze.

"Sono grato al club per avermi dato l’opportunità di tornare in Italia - queste le prime parole di Jones dopo la firma - Ho già giocato al PalaBigi quando ho vestito la maglia di Torino e mi ricordo la grande atmosfera che si percepiva all’interno del palasport. La mia speranza è quella di riuscire, nel più breve tempo possibile, a amalgamarmi con questa nuova realtà, con i miei compagni e lo staff tecnico per riuscire a dare una mano alla Pallacanestro Reggiana a conquistare la salvezza. La mia stagione in Ungheria è appena terminata con una sconfitta al primo turno di playoff, quindi sono in buona forma e pronto ad accettare questa sfida".

Nel corso della passata stagione ha giocato in Austria con il BC Hallmann Vienna, vincendo il campionato e la coppa austriaca, mentre nell’annata attuale è stato finora impegnato in Ungheria con il Sopron KC ha fatto registrare 14,7 punti in 29 di media con 3,1 rimbalzi e 2,9 assist. Questo il commento del direttore sportivo Filippo Barozzi: "Data l’emergenza dovuta agli infortuni nel reparto esterni, insieme alla società abbiamo deciso di tornare sul mercato e inserire un giocatore che possa aiutarci a raggiungere l’obiettivo salvezza nelle ultime due gare stagionali. La scelta è ricaduta su Andre Jones, una guardia esperta, che conosce bene i campionati italiani e che ha sempre dimostrato grande affidabilità. I tempi per mettere a disposizione di coach Sakota un atleta erano molto serrati, pertanto era importante trovare il miglior esterno di passaporto comunitario disponibile sul mercato, nonché un profilo da inserire velocemente in spogliatoio e nei meccanismi tecnici della squadra". Il giocatore arriverà oggi a Reggio e si metterà subito a disposizione di coach Sakota. L’esordio è previsto per domenica (ore 17,30) a Sassari.