La Unahotels si spegne dopo il ko di Vitali

REGGIO EMILIA

69

BRESCIA

74

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Cinciarini 9 (26, 14), Vitali 5 (13, 14), Olisevicius 12 (13, 25), Hopkins 3 (02, 03), Diouf 15 (79); Reuvers 5 (12, 11), Senglin 6 (12, 04), Lee 2 (11), Strautins 12 (13, 24), Burjanadze, Cipolla. N.e.: Cipolla, Stefanini. All.: Sakota.

GERMANI BRESCIA: Nikolic 11 (12, 25), Della Valle 23 (36, 36), Petrucelli 4 (25, 02), Gabriel 8 (12, 25), Odiase 5 (22); Caupain 10 (24, 24), Burns 7 (11), Moss (02 da 3), Cournooh 4 (22, 01), Akele (01 da 3), Cobbins 2 (12). N.e.: Laquintana. All.: Magro.

Arbitri: Baldini, Borgo, Valzani.

Parziali: 15-13, 33-27; 54-46

Note T.l.: Reg 1829 Bre 1721. Rimb.: Reg 35 (Strautins e Diouf 7) Bre 30 (Gabriel 9). Ass.: Reg 13 (Cinciarini 5) Bre 12 (Della Valle 7). F. tec. Sakota al 36’ 22" (60-59), Burns al 36’48" (33-36). Usc. 5 f. Gabriel al 34’ 25" (60-52), Burns al 39’ 50’’ (68-72). Spettatori 3.452.

di Francesco Pioppi

Non c’è dubbio che quest’anno la sfortuna abbia un occhio di riguardo per i colori biancorossi, ma l’esperienza maturata ci porta anche a dire che a ‘scherzare’ col fuoco, spesso ci si scotta.

E così, mentre Reggio conduceva la partita con autorevolezza (41-32 al 23’ e il gas aperto) è arrivato l’episodio avverso che ha cambiato completamente l’inerzia della gara. E speriamo non abbia compromesso il cammino salvezza.

Parliamo ovviamente dell’attimo in cui Olisevicius è franato sulla gamba destra di Vitali dopo un contatto con Petrucelli, costringendo il compagno di squadra – sin lì perfetto in difesa su Della Valle – a lasciare il campo.

L’infortunio al ginocchio, che purtroppo pare serio, non gli ha più permesso di rientrare. Ed ecco che purtroppo i ‘nodi’ sono venuti rovinosamente al pettine. Perché la squadra, già senza Anim da tre gare, con Burjanadze comparsa (2’ in campo) e Lee più o meno sulla stessa lunghezza d’onda, ha avuto sì una piccola reazione di orgoglio (60-48) ma poi è crollata col passare dei minuti, subendo un parziale di 19-1 nella volata finale che l’ha stritolata. Cinciarini, Diouf, Strautins e Olisevicius ci hanno provato, ma sono arrivati con la lingua a penzoloni. D’altronde se dei sei ‘stranieri’ che potresti schierare ce ne sono realmente arruolabili un paio, non si può sempre pretendere di sfangarla com’è accaduto con la debolissima Treviso. A questa società fino ad ora non si può dire proprio nulla, ha sempre messo tanta passione altrettanto denaro, ma in questo caso proprio non si capisce perché – con la salvezza in bilico – non si sia decisa a tornare sul mercato immediatamente dopo la vittoria con Varese. Siamo tutti d’accordo che ad aprile e con la ‘sola’ opzione di scelta tra i comunitari di certo non sarebbe arrivato Michael Jordan, ma qualcuno che potesse dare una mano assolutamente sì. I giocatori non mancano e lo scouting serve a questo.

Ieri Reggio avrebbe potuto farcela se Vitali non si fosse fatto male, ma con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si salva e adesso, quasi come una triste legge del contrappasso, si sarà costretti ad intervenire comunque. Con ancora meno tempo a disposizione e con le spalle letteralmente al muro. Il tutto mentre la classifica sul fondo continua ad accorciarsi. Si salvi chi può. Appunto.